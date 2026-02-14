Haberler

CHP'li Başarır'dan Erdoğan'a Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Boğaziçi Üniversitesi'nde alınan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi. Başarır, "Bir de AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler. Utanmazlık değilse nedir" dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Boğaziçi Üniversitesi'nde alınan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi. Başarır, "Bir de AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler. Utanmazlık değilse nedir" dedi.

Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başarır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşananlar tam bir kötücül yönetim gösterisidir! Erdoğan gelecek diye kampüsü asıl sahibi olan öğrencisine, hocasına, personeline kapatmak… Gençleri sabahın köründe yurtlarından çıkarmak… Her yeri adım başı polisle doldurmak… Tüm bunlar korkudan değilse nedendir? Bir de AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler! Utanmazlık değilse nedir? Hayır! Baskıyla, barikatla, yalanla toplumsal muhalefeti sindiremeyeceksiniz! Korkunuzla gideceksiniz!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar

Saadet Partisi lideri Arıkan, canlı yayında gündemi değerlendiriyor
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında

Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında
Sadettin Saran'dan Kerem'e özel ilgi

Maç öncesine damga vuran anlar!
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı