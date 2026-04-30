CHP'li Bakan: "Bir Polis Memuruna Ait Olduğu Belirtilen Sağlık Raporunun E-Nabız Sisteminden Silindiği Yönündeki İddialar Doğru Mudur?"

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, hastaneye başvuran bir polisin kayıtlarının başkomiser tarafından silindiği iddiasını, hem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hem de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na sordu. CHP'li Bakan, her iki bakana da, "Bir polis memuruna ait olduğu belirtilen sağlık raporunun e-Nabız sisteminden silindiği yönündeki iddialar doğru mudur?" sorusunu yöneltti.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir polis memuruna ait ıslak imzalı ve protokol numaralı sağlık raporunun e-nabız sisteminden silindiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Bakan, hem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hem de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Bakan'ın gündeme getirdiği iddiaya göre, Diyarbakır Lice İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli M.Ü.B isimli polis memuru rahatsızlığı nedeniyle Lice Devlet Hastanesi'ne başvurdu ancak bir başkomiserin girişimleri sonucunda ilgili sağlık kuruluşu tarafından kendisine rapor verilmedi. Polis memuru daha sonra Kocaköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu, burada yapılan muayene sonucunda kendisine 3 gün süreli istirahat raporu verildi; polis memuru, raporu e-nabız sistemi üzerinden temin ederek görev yaptığı birime iletti ancak daha sonra sistem üzerinden yapılan kontrolde, protokol numarası bulunan ıslak imzalı raporun sistem kayıtlarında yer almadığı tespit edildi.

CHP'li Bakan, söz konusu iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek, "Hukuk devleti ilkeleri, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı kapsamında tüm bu iddialar araştırılmalı ve gerçek ortaya çıkmalı. Bir başkomiser polis memurunun e-nabız kaydını mı sildirdi? İki Bakanlık da üstüne düşeni yapmalı" dedi.

Kolluk-Der Başkanı'nın şikayetinin işleme alınmadığı iddiası

Konunun bunla sınırlı olmadığını belirten Bakan önergesinde, polis memuruna ait ıslak imzalı ve protokol numaralı bir sağlık raporunun e-nabız sisteminden silindiği iddiasıyla ilgili şikayet başvurusunda bulunmak isteyen Kolluk Kuvvetleri Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KOLLUK-DER) Başkanı Vedat Kılıçel'in, Diyarbakır Lice İlçe Emniyet Amirliği'nde 29 Nisan 2026 tarihinde kamu binasında bulunduğu sırada aracına erişiminin engellendiği, fiilen alıkonulduğu ve Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine serbest bırakıldığı ayrıca başvurusunun da işleme alınmadığı iddiasına da yer verdi.

Bakan, bu iddialara ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye şu soruları yöneltti:

"- KOLLUK-DER Başkanı Vedat Kılıçel'in Diyarbakır Lice İlçe Emniyet Amirliği'nde bulunduğu süre boyunca hareket özgürlüğünün kısıtlandığı ve fiilen alıkonulduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddialar hakkında herhangi bir idari işlem başlatılmış mıdır?"

Detayları yukarıda açıklandığı üzere emniyet biriminde şikayet dilekçesinin alınmadığı iddiası doğru mudur? Bu durum mevzuata uygun mudur?

Emniyete sunulan şikayet dilekçesinin işleme alınmamasında İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Kaymakamı'nın etkili olduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Bu iddialar kapsamında söz konusu kamu görevlileri hakkında herhangi bir idari soruşturma başlatılmış mıdır?

Devlet Hastanesi tarafından düzenlendiği belirtilen ıslak imzalı ve protokol numaralı bir sağlık raporunun e-Nabız sisteminden silindiği iddiası doğru mudur? Bu konuda tespit edilmiş bir işlem var mıdır? Varsa sorumlular hakkında ne işlem yapılmıştır?"

"Bu kayıtların sonradan silinmesi teknik ve idari olarak mümkün müdür?"

Bakan, polis memurunun raporunun sistemden silinmesini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na da sordu. Bakan, Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"- Devlet hastaneleri tarafından düzenlenen ıslak imzalı ve protokol numaralı sağlık raporlarının e-Nabız sistemine işlenmesi, saklanması ve silinmesine ilişkin usul ve esaslar nelerdir? Bu kayıtların sonradan silinmesi teknik ve idari olarak mümkün müdür?"

Bir polis memuruna ait olduğu belirtilen sağlık raporunun e-Nabız sisteminden silindiği yönündeki iddialar doğru mudur? Bu konuda Bakanlığınıza intikal etmiş herhangi bir inceleme veya denetim süreci bulunmakta mıdır?

Sağlık verilerinin sistemden silinmesi, değiştirilmesi veya erişime kapatılması durumlarında hangi güvenlik mekanizmaları devreye girmektedir? Bu olay özelinde söz konusu mekanizmalar işletilmiş midir?

Eğer söz konusu raporun sistemden silindiği tespit edilmiş ise, bu işlemi gerçekleştiren kişi veya kişiler belirlenmiş midir? Haklarında herhangi bir idari veya adli işlem başlatılmış mıdır?"

Kaynak: ANKA