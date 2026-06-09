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Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

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Kayseri'de CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanmasına ilişkin davada, 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kayseri'de CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, akraba olan tutuklu sanıklar E.U. ve M.U, müşteki Şerafettin Bahadır, taraf avukatları ile partililer katıldı.

Bahadır, beyanında, şikayetinin devam ettiğini belirterek, "2 yıldır araç kullanmıyorum. Beni hastaneye başka kişiler götürüyor. Tıraş olamıyorum. Yarım bir adam oldum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Sanıklardan E.U. da savunmasında, olayın aniden gerçekleştiğini öne sürdü.

Uzun zamandan beri cezaevinde olduğunu belirten sanık, tahliyesini ve beraatini istedi.

M.U. ise ailesinin mağdur olduğunu öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Müşteki avukatları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Şerafettin Bahadır, 21 Haziran 2024'te, Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve M.U. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulmuştu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda tedavi gören Bahadır, taburcu edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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