Saadet-Gelecek grubunun düşmesine CHP engeli! Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet'e geçti

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti. Böylece Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümüyle Saadet-Gelecek grubunun düşmesinin önüne geçilmiş oldu. Yeniden 20 vekil sayısına ulaşan grup Meclis'te faaliyetlerine devam edebilecek.

Geçtiğimiz günlere Meclis'te konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bu gelişme üzerine Saadet ve Gelecek Partilerinin, Meclis'te Saadet Partisi altında kurduğu grup vekil sayısının 19'a inmesi nedeniyle düşmüştü. Saadet ve Gelecek Partisi'nin imdadına CHP yetişti.

CHP'DEN SAADET'E VEKİL TRANSFERİ

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti. Böylece Saadet Partisi grubunun vekil sayısı yeniden 20'ye yükseldi.

GRUP FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

Alınan kararla Saadet Partisi grubunun düşmesinin önüne geçildi. Grup meclis çatısı altında faaliyetlerine devam edecek.

MECLİS'TE GRUP KURMA ŞARTLARI

En az 20 milletvekili bulunan siyasi partiler, Meclis'te grup kurma hakkına sahip oluyor. Bağımsızların veya farklı siyasi partilere mensup milletvekillerinin toplam sayıları 20'ye ulaşsa dahi bir araya gelerek grup kurmaları mümkün olmuyor.

Anayasa ve İçtüzük, yasama ve denetim faaliyetlerinde milletvekilleri dışında siyasi partileri değil siyasi parti gruplarını muhatap alıyor. Siyasi parti grupları Başkanlık Divanı ile komisyonlarda üye sayısı oranlarına göre temsil ediliyor ve Meclis'in tüm faaliyetlerine güçleri oranında katılıyor.