Haberler

CHP Kurultayında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, partinin 39. Olağan Kurultayı'nda birlik ve beraberlik mesajı vererek, yeni kadrolarla somut politika hedeflerini hayata geçireceklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, "Bu kurultayda, en önemli şeyin birlik ve beraberliğin geliştiği, huzurlu ve kararlı bir birlikteliğin oluştuğunu düşünüyorum. Bundan sonra yenilenmiş kadrolarımızla bunları pratiğe nasıl hayata geçireceğimize dair somut politika hedeflerini koyup sahada halka anlatmaya başlayacağız" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, ANKA Haber Ajansı'na kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yağcı, "Program geliştirildi, eksiklikler giderildi. Çok başarılı olduğuna, iki yıldır emek verilen programla birlikte ciddi bir teorik altyapıyla kurultayın başladığını söyleyebilirim" dedi.

"Kurultayın esas seçimli ve siyasi mesajların verileceği bir güne geldik" diyen Yağcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultaydaki konuşmasını hatırlatarak, "Önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşuyla ilgili politikalarını, siyasi duruşunu, kararlılığını sergileyen çok güzel bir konuşma yaptı" ifadesini kullandı. Yağcı, şöyle devam etti:

"Bu kurultayda, en önemli şeyin birlik ve beraberliğin geliştiği, huzurlu ve kararlı bir birlikteliğin oluştuğunu düşünüyorum. Gerek örgütlerimizle gerek delegelerimizle gerekse sivil toplum kesimleri ve uzmanlarla çok kapsamlı uzun tartışmalar ve toplantılar yaptık. Bundan sonra Türkiye'nin refahı nasıl bölüşeceği, demokrasiyi nasıl algıladığı, hukukla ilgili düzenlemeleri, eğitimin niteliğinden, her alanda teorik çerçevemizi ve paradigmamızı hazırladık. Bundan sonra yenilenmiş kadrolarımızla bunları pratiğe nasıl hayata geçireceğimize dair somut politika hedeflerini koyup sahada halka anlatmaya başlayacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
