Haberler

CHP kurultayında delegelerin oy iradesine müdahale iddiasına ilişkin soruşturmada 13 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada 7 ilde 13 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet', 'rüşvet almak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmış ve zanlıların İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir."

Gözaltına alınan şüpheliler Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akpek Şenay'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı

Elektrikli araç seyir halindeyken bu hale geldi
Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi

Böylesi görülmedi! Köyün kara ile bağlantısı kesildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Biri Ankara gar katliamıyla bağlantılı 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Tek tek yakalandılar! Biri 109 kişinin öldüğü katliamla bağlantılı
Giresun'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada! Araçları biçen tır hiç fren yapmamış

İşte 5 kişinin öldüğü kaza anı! Araçları biçen tırın gelişine bakın
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim

Kupa sonrası söyledikleri güldürdü
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel 'En kısa sürede' dedi ama...

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti

Arda'dan yıldız isme veda! 5 yıllık macera resmen bitti