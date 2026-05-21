CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Kılıçdaroğlu'nun Fotoğrafları Genel Merkez ve İstanbul İl Başkanlığı Binasında Yurttaşlar Tarafından Söküldü

(ANKARA) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi kararının ardından MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantı sürerken CHP Genel Merkezi ve İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanan partililer sloganlar atarak bekleyişe geçti. Bazı yurttaşların eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını kaldırdığı ve çerçevelerin yere atıldığı görüldü.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi kararının ardından CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantı sürerken, çok sayıda CHP'li CHP'nin Genel Merkez Binası ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti.

CHP'li yurttaşlar, genel merkez ve İstanbul İl Başkanlığı önünde ve içerisinde sloganlar atarken, kimi yurttaşlar da CHP eski genel başkanlarının kronolojik fotoğraflarının yer aldığı kısımdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını kaldırdı. Çerçevedeki fotoğraflar yere atılırken, kimi kişilerin Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üstüne bastığı görüldü.

Kaynak: ANKA