CHP Kırklareli İl Kongresi'nde Bora Terzi Yeniden Başkan
CHP Kırklareli İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Bora Terzi, 304 oy alarak yeniden başkan seçildi. Kongrede toplam 483 delegenin oy kullandığı belirtilerek, Terzi'nin rakibi Özgür Kaya 176 oy aldı.
CHP Kırklareli İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Bora Terzi seçildi.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Gelir ve gider raporları ile faaliyet raporlarının okunmasının ardından seçime geçildi.
Seçimde, mevcut il başkanı Bora Terzi ile Özgür Kaya'nın listeleri yarıştı.
Kongrede 507 delegeden 483'ü oy kullandı. Seçimde, 304 oy alan Terzi yeniden il başkanlığına seçildi. Kaya 176 oy alırken, 3 oy da geçersiz sayıldı.
CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, yeniden il başkanlığına seçilen Terzi'yi tebrik etti.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel