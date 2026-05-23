İstanbul merkezli 'rüşvet' soruşturmasında CHP'li il başkanı adliyede
İstanbul merkezli soruşturmada gözaltına alınan CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 13 şüpheli hakkında rüşvet ve siyasi partiler kanununa muhalefet suçlamaları bulunuyor.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelilere 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet', 'Rüşvet almak' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamaları yöneltildi. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli, gözaltına alındı. CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan'ın da gözaltına alınan şüphelilerden biri olduğu belirtildi. Sapan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.