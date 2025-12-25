Haberler

CHP Kayseri İl Başkanlığı, vefat eden Zeyrek ve Durbay için lokma dağıttı

CHP Kayseri İl Başkanlığı, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı anmak için lokma dağıtımı gerçekleştirdi. İl Başkanı Ümit Özer, her iki başkanın halkın gönlünde taht kurduğunu belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camisi önündeki lokma dağıtımında konuşan CHP İl Başkanı Ümit Özer, hayatını kaybeden iki belediye başkanını anmak için toplandıklarını söyledi.

İki belediye başkanının da kısa sürede yaptığı çalışmalarla halkın gönlünde taht kurduğunu belirten Özer, belediye başkanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diledi.

Özer, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayarak, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi haziranda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i üzücü bir olay yüzünden kaybettik. Yakın bir zamanda da Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ı kaybettik. CHP il örgütü olarak, onları anmak ve hatırlamak, acımızı da vatandaşlarımızla paylaşabilmek için lokma ikramında bulunacağız. Bugün üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'miz. Bütün duaların kabul olacağı bir gün. Belediye başkanlarımız yüreklerimizde yaşıyor."

Açıklamanın ardından cami önünde vatandaşlara lokma ikram edildi.

