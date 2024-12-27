CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Sarıkamış İlçe Kongresi'nde il başkanı ile yaşadığı tartışma nedeniyle kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
CHP'de Parti Meclisi (PM) toplantısı bugün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapıldı.
İLÇE KONGRESİNDE TARTIŞMA
Toplantıda geçen hafta sonu Kars Sarıkamış İlçe Kongresi'nde yaşanan tartışma da gündeme geldi. Toplantıda, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in İl Başkanı Onur Uludaşdemir'e yönelik ifadeleri eleştiri konusu oldu.
KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Alp'in tartışmadaki ifadeleri nedeniyle disipline sevki oylandı. Parti Meclisi, oy birliği ile Alp'i kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.