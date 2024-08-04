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CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda Adaylar Çekildi

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CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı öncesinde adaylar Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç, adaylıktan çekildi.

(ANKARA) - CHP'nin bugün yapılacak 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı öncesinde adaylar Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç, adaylıktan çekildi.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla bugün Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bayar ve Saraç adaylıktan çekildi

Kadın Kolları Başkan adaylarından eğitimci Birsen Bayar, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç'a destek vererek adaylıktan çekildi. Birsen Temir Saraç'ın da Aylin Nazlıaka'ya desteklediğini belirterek adaylıktan çekildiğini açıkladı. Kurultayda, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır olmak üzere 3 isim başkanlık için yarışacak.

Aylin Nazlıaka, Birsen Temir Saraç ve Birsen Bayar, yaptıkları ortak açıklamada "Kurtuluşun, kuruluşun ve devrimin partisinde kadın dayanışmasını büyütüyoruz. Üç genel başkan adayı olarak oyumuzu kadın dayanışmasından ve kadın hareketinden yana kullanıyor, laik demokratik bir Türkiye için iktidar yürüyüşünü büyütüyoruz. Kadınları kadınlar seçecek, bu yol iktidara gidecek!"

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Kaynak: ANKA / Güncel

Birsen Temir Politika Güncel Haberler

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