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CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Birsen Temir Saraç: 'Kadın Soyadı Düzenlemesi Yeniden Gündeme Alınmalı'

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Birsen Temir Saraç: 'Kadın Soyadı Düzenlemesi Yeniden Gündeme Alınmalı'
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CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Birsen Temir Saraç, kadın soyadı düzenlemesinin 9. yargı paketinden çıkarılacağı açıklamasıyla ilgili olarak tepki göstererek, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokulması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Birsen Temir Saraç, kadın soyadı düzenlemesinin 9. yargı paketinden çıkarılacağı açıklamasıyla ilgili "Gördük ki, tepki koyunca, kısık sesle konuşmak yerine yüksek sesle konuşunca yani direnince kazanılıyor. Şimdi gündemimize İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokmayı almalıyız" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Saraç, kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamamasını öngören maddenin 9. yargı paketinden çıkarılacağı açıklamasını değerlendirdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Saraç, şunları kaydetti:

"Her hamlesiyle kadını güvencesiz bir ortama iten, İstanbul Sözleşmesi'ni tek taraflı kaldırarak kadını korumasız hale getiren, kadınları kendi tercihlerini dikkate almayan AKP iktidarı Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen 'çocuğun kötü etkilenebileceği' gibi bilimsel olmayan bir yaklaşımla soyadımızı nasıl kullanmamız gerektiğine bile müdahale etti. CHP başta olmak üzere birçok siyasi partinin ve kadın örgütlerinin bu değişiklik önerisine karşı çıkması sonucunda AKP 'yeni yargı paketinden' bu değişiklik önerisini çıkarmak zorunda kaldı. Gördük ki, tepki koyunca, kısık sesle konuşmak yerine yüksek sesle konuşunca yani direnince kazanılıyor. Şimdi gündemimize İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokmayı almalıyız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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