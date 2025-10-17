Haberler

CHP İzmir Kongresi'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir İl Başkanlığı kongresinde milletvekilleri Seda Kaya Ösen ve Yüksel Taşkın, birlik ve beraberlik mesajları vererek örgütün iktidar mücadelesine odaklanmasını istedi.

(İZMİR) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı kongresinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İzmir Milletvekilleri Seda Kaya Ösen ve Yüksel Taşkın birlik ve beraberlik mesajları verdi.

39'uncu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Olağan İl Kongresi Celal Atik spor salonunda devam ediyor. Kongre salonunda ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, "Bugün bu kadar coşkulu bir ortamda hep beraber, birlik ve beraberlik için bir arada olmamız çok önemli. Biz bugün Tunç Başkanımızı da sabah ziyaret ettik. Kendisinin de selamlarını kongreye iletiyoruz. Hep birlikte bir aile olarak sır sırta durmamız ve bu zulme karşı birlikte mücadele etmemiz çok kıymetli diye düşünüyorum" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise, "Örgütün bu süreçten sonra esas iktidar mücadelesine yoğunlaşmasını istiyorum. Örgütün, bağımsız olarak çarşaf listesiyle ve bütün örgüt iradesinin, bütün temsiliyetinin devamıyla yoluna devam etmesini istiyorum. Bugüne kadar siyasi kariyerimde hiç listeye oy vermedim. Geçen kurultay ise gerçekten olağanüstü bir durumdu. Burada da istiyorum ki İzmir örgütü kendi istediği şekilde temsil edilsin ve ardından genel iktidar mücadelesine yoğunlaşsın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Yasaklı madde testi negatif çıkan Feyza Altun'dan dikkat çeken çıkış

Testi negatif çıkan Feyza Altun'dan dikkat çeken çıkış
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Kanında yasaklı madde çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Kanında uyuşturucu çıkmadı ama yine de mutlu değil
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.