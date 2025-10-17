CHP İzmir Kongresi'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

(İZMİR) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı kongresinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İzmir Milletvekilleri Seda Kaya Ösen ve Yüksel Taşkın birlik ve beraberlik mesajları verdi.

39'uncu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Olağan İl Kongresi Celal Atik spor salonunda devam ediyor. Kongre salonunda ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, "Bugün bu kadar coşkulu bir ortamda hep beraber, birlik ve beraberlik için bir arada olmamız çok önemli. Biz bugün Tunç Başkanımızı da sabah ziyaret ettik. Kendisinin de selamlarını kongreye iletiyoruz. Hep birlikte bir aile olarak sır sırta durmamız ve bu zulme karşı birlikte mücadele etmemiz çok kıymetli diye düşünüyorum" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise, "Örgütün bu süreçten sonra esas iktidar mücadelesine yoğunlaşmasını istiyorum. Örgütün, bağımsız olarak çarşaf listesiyle ve bütün örgüt iradesinin, bütün temsiliyetinin devamıyla yoluna devam etmesini istiyorum. Bugüne kadar siyasi kariyerimde hiç listeye oy vermedim. Geçen kurultay ise gerçekten olağanüstü bir durumdu. Burada da istiyorum ki İzmir örgütü kendi istediği şekilde temsil edilsin ve ardından genel iktidar mücadelesine yoğunlaşsın" diye konuştu.