CHP İstanbul İl Yönetimi Görevden Uzaklaştırıldı

CHP İstanbul İl Yönetimi Görevden Uzaklaştırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Merkez Yönetim Kurulu, İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması üzerine olağanüstü toplandı. CHP lideri Özgür Özel, İstanbul’a giderek Zeytinburnu mitingine katılacak. Partinin 102. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerinden bazılarının iptal edildiği bildirildi.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. CHP lideri Özel, bu gece Ankara'dan İstanbul'a gidecek.

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplandı. Yaklaşık üç saat süren MYK'nın ardından CHP lideri Özel, Halk TV canlı yayınına katıldı. Özel'in bu gece İstanbul'a gitmesi bekleniyor. Özel, yarın Zeytinburnu mitingini planlandığı gibi gerçekleştirecek. Özel'in çalışmalarına birkaç gün İstanbul'dan devam etmesi bekleniyor.

Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, 4-9 Eylül'de gerçekleştirilecek partinin 102'nci Kuruluş Yıldönümü etkinliklerinden pazar günü yapılacak Eymir koşusu ve konserler gibi bazıları iptal edilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
Beşiktaş'tan Gökhan Sazdağı hamlesi

Süper Lig devine imzası an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı

Yıllık 10 milyon euro istiyor denmişti! İşte kazanacağı rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.