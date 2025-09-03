CHP İstanbul İl Yönetimi Görevden Uzaklaştırıldı

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. CHP lideri Özel, bu gece Ankara'dan İstanbul'a gidecek.

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplandı. Yaklaşık üç saat süren MYK'nın ardından CHP lideri Özel, Halk TV canlı yayınına katıldı. Özel'in bu gece İstanbul'a gitmesi bekleniyor. Özel, yarın Zeytinburnu mitingini planlandığı gibi gerçekleştirecek. Özel'in çalışmalarına birkaç gün İstanbul'dan devam etmesi bekleniyor.

Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, 4-9 Eylül'de gerçekleştirilecek partinin 102'nci Kuruluş Yıldönümü etkinliklerinden pazar günü yapılacak Eymir koşusu ve konserler gibi bazıları iptal edilecek.