CHP İstanbul İl Başkanlığı: "Facebook Sayfası, Bilgimiz Dahilinde Olmayan Bir Müdahaleyle Yönetimimizden Alınmıştır"

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Facebook sayfasının bilgileri dışında bir müdahaleyle yönetimlerinden alındığını duyurdu. Sayfadan yapılan paylaşımların kurumsal meşruiyet dışı olduğu belirtilerek yeni sayfa duyuruldu.

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "CHP İstanbul İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır" denildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kullanılan Facebook sayfasının bilgilerinin dahilinde olmayan bir müdahale ile yönetimlerinden alındığı duyuruldu. İl Başkanlığı'nın yaptığı açıklama ise şöyle:

"CHP İstanbul İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır. Duyurularımız ve içeriklerimiz için yeni Facebook sayfamızı takibe alabilirsiniz: https://facebook.com/istanbulorgutu"

CHP İstanbul İl Başkanlığı"

Kaynak: ANKA
