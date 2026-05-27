CHP İstanbul İl Başkanlığı: "Facebook Sayfası, Bilgimiz Dahilinde Olmayan Bir Müdahaleyle Yönetimimizden Alınmıştır"

CHP İstanbul İl Başkanlığı X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kullanılan Facebook sayfasının bilgilerinin dahilinde olmayan bir müdahale ile yönetimlerinden alındığı duyuruldu. İl Başkanlığı'nın yaptığı açıklama ise şöyle:

"CHP İstanbul İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır. Duyurularımız ve içeriklerimiz için yeni Facebook sayfamızı takibe alabilirsiniz: https://facebook.com/istanbulorgutu"

CHP İstanbul İl Başkanlığı"

Kaynak: ANKA