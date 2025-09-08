CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyum Ataması ve Polis Müdahalesi

(İSTANBUL) İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden alma kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in yüzlerce polis eşliğinde il binasına girdiği dakikalarda polis basın mensupları ve CHP'lilere de sert müdahalede bulundu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Özgür Çelik ve il yöneticilerini görevden alma kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, geniş güvenlik önlemleri altında il binası önünde bir açıklama yaptı. Daha sonra bir süre bina önünde bekleyen tekin, polisin il binası içinde, katlarda biber gazlı müdahalesinin tamamlanmasını bekledi. Daha sonra polis eşliğinde binaya giren ve basın odasına ilerleyen Tekin'i takip etmek isteyen bazı basın mensupları dışarıda kaldı.

İçeriye girebilmek için mücadele eden gazetecilere polis sert müdahale etti. İçerideki gazetecileri dışarı çıkarıp bekleyenleri de uzaklaştırmaya çalışan polis, o dakikalarda basın odası civarında bulunan CHP'lilere de sert müdahalede bulundu.