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CHP İstanbul İl Başkanı ve Belediye Başkanları Hafik'te Ziyarette Bulundu

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CHP İstanbul İl Başkanı ve bir grup belediye başkanı, Hafik ilçesine ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan CHP İstanbul İl Başkanı, Sivas'ı daha güzel bir yere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Hafik ilçesine ziyarette bulundu.

CHP Hafik İlçe Başkanlığı binası önünde konuşma yapan Çelik, İstanbul'daki Sivaslı siyasilerden ve belediye başkanlarından oluşan heyetle kentte ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Hafik halkına sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden Çelik, " Sivas'ımızı ve ilçelerini daha güzel yerlere taşıyabilmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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