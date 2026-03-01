Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener Derhal Serbest Bırakılmalıdır

Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltına alınan ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti ve gazetecilik hakkının savunulması gerektiğini vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltına alınan ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllarca savunma muhabirliği yapmış, alanın hassas kurallarını gayet iyi bilen, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener derhal serbest bırakılmalıdır. İncirlik Üssü'nden yayın yapmak bir gazetecilik refleksidir. Kenan Şener, mesleğini yapmıştır. 19 Mart Darbe Girişimi'nden bu yana, ANKA yalan ve propaganda merkezlerinin karşısında, olması gerektiği gibi gazetecilik yapmıştır. Azınlık iktidarının, muhalefetsiz Türkiye hevesine de halkımızın haber alma hakkına engel olmasına da izin vermeyeceğiz. Halktan ve haktan yana tüm gazetecilerin sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
