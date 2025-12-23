Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Kağıthane Mitingine Davet: Hep Birlikte Bu Düzeni Kökünden Değiştireceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın Kağıthane'de düzenlenecek mitinge İstanbulluları davet etti. Mitingde Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu yol arkadaşları için özgürlük talep edilecek.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin yarın Kağıthane'de düzenleyeceği mitinge İstanbulluları davet etti.

CHP, yarın saat 19.30'da Kağıthane Merkez Meydanı'nda miting düzenleyecek. İl Başkanı Çelik, mitingin düzenleneceği alana giderek hazırlıkları inceledi.

Çelik, mitinge ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tutuklu tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde, yarın 19.30'da Kağıthane'de buluşuyoruz. Asgari ücret denen sefalet koşullarına, adaletsizliğe, yoksulluğa mahkum değiliz. Hep birlikte bu düzeni kökünden değiştireceğiz!" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Fenerbahçe, Musaba ile anlaşmaya vardı! 3.5 yıllık imza

Fenerbahçe anlaşmaya vardı! 3.5 yıllık imza atılıyor
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Emre Mor'dan sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe

Yıldız isimden sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe