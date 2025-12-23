CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Kağıthane Mitingine Davet: Hep Birlikte Bu Düzeni Kökünden Değiştireceğiz

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin yarın Kağıthane'de düzenleyeceği mitinge İstanbulluları davet etti.

CHP, yarın saat 19.30'da Kağıthane Merkez Meydanı'nda miting düzenleyecek. İl Başkanı Çelik, mitingin düzenleneceği alana giderek hazırlıkları inceledi.

Çelik, mitinge ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tutuklu tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde, yarın 19.30'da Kağıthane'de buluşuyoruz. Asgari ücret denen sefalet koşullarına, adaletsizliğe, yoksulluğa mahkum değiliz. Hep birlikte bu düzeni kökünden değiştireceğiz!" açıklamasını yaptı.