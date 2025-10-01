CHP İskilip İlçe Başkanlığına Yusuf Var Yeniden Seçildi

CHP İskilip İlçe Başkanlığına yeniden Yusuf Var seçildi.

CHP İskilip İlçe Başkanlığında düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını eski CHP Çorum il başkanlarından Osman Samsunlu'nun yaptığı kongreye mevcut başkan Yusuf Var tek aday olarak katıldı.

Kongrede Var, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden CHP İskilip İlçe Başkanı seçildi.

Yönetim kurulu ise Sultan Ceylan Bostancı, Mehmet Demircan, Murat Kabakçı, Ezgi Turpçu, Nurettin Aktaş, Mustafa Gökcan, Hüseyin Koyun, Mehmet Gökçe, Rasim Demir, Yüksel Sağlam, Kemal Düdükçü ve Ramazan Duman'dan oluştu.

Kongreye CHP İl Başkan Yardımcısı Ali Özgür ve Anahtar Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Ali Dişli de katıldı.