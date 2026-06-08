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Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısını arama çalışmaları 2'nci gününde

Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısını arama çalışmaları 2'nci gününde
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Karabük'te CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Filyos Çayı kenarında ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları 50 personel, 15 araç, 2 dron ve 1 botla sürüyor.

KARABÜK'te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i (72) arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınında meydana geldi. CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ile beraberindekiler, 78 ACD 559 plakalı otomobille Yenice ilçesinden Karabük yönüne giderken yol kenarında mola verdi. Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarındayken ayağının kaymasıyla suya düştü. Akıntıya kapılan Mustafa Erten, gözden kayboldu. Erten'in yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece saatlerinde Mustafa Erten'i bulmak için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sabaha kadar ara verilmeden sürdü. Arama çalışmaları, 50 personel, 15 araç, 2 dron ve 1 bot ile sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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