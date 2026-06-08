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Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu

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Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedeni, düştüğü noktaya 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu (2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Karabük'te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten'in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı. Erten'in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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