CHP, İktidar Umudunu Yükseltiyor

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, partisinin 39. Olağan Kurultayı'nda 2024 yerel seçimlerinde elde ettikleri başarıyı vurgulayarak, gelecek genel seçimlerde iktidara geleceği umudunu paylaştı.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Bu ülkenin umudu olan 102 yıllık CHP'nin en yakın zamanda yapılabilecek genel seçimlerde de iktidarla taçlandıracağı umudunu çok yüksek bir oranda taşıyoruz. Biliyorsunuz 2024'te yapılan yerel seçimlerde nasıl ki tüm Türkiye'de yerel seçimlerde birinci olduk, yapılacak ilk genel seçimlerde de partimiz bu bayrağı taşıyacaktır ve iktidarla taçlandıracaktır. Çankaya'da da bir CHP'li Cumhurbaşkanımız oturacaktır" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, şunları söyledi:

"39'uncu Kurultay için şu ana kadar tüm Türkiye'de partili yol arkadaşlarımızla beraber Ankara'dayız. CHP olarak bu ülkenin umudu ve geleceğini yeniden inşa edecek bir kurultay sonucuyla buradan çıkacağız. Ülkenin içinde bulunduğu durumun, her bir vatandaşımızın hissettiği gibi, biz de farkındayız. CHP, bugün parti programını oylayacak. Aynı zamanda iktidar olduğumuzda neleri yapabileceğimize ilişkin çalışmaları da partili yol arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Bu ülkede eksik görülen, yanlış giden ve kurucu değerlere sahip çıkılması gereken her noktada, partimizin hazırlamış olduğu parti programını bugün lansmanın ardından tüzük ve program oylamasıyla birlikte tüm halkımızla paylaşacağız.

Kaynak: ANKA / Güncel
