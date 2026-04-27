CHP Heyeti Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Aileleriyle Görüştü.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla oluşturulan CHP heyeti, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Hala Kahramanmaraş'ta acı devam ediyor. Aileler çocuklarının şehit sayılmasını ve isimlerinin yaşatılmasını istiyorlar" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya başkanlığındaki heyette Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş ve il yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç, Ayser Çalık Ortaokulu önünde yaptığı açıklamada, saldırının ardından partisinin bir heyeti Kahramanmaraş'ta görevlendirdiğini belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özer'in talimatıyla bir heyetle daha geldiklerini aktaran Öztunç, heyet olarak bugün ailelere taziye ziyaretlerinde bulunduklarını belirtti.

"Aileler çocuklarının şehit sayılmasını ve isimlerinin yaşatılmasını istiyor"

CHP'li Asu Kaya da açıklamasında acı olayın 12. gününde olunduğunu ve ailelerin acılarını tek tek paylaştıklarını belirterek, annelerin, babaların, kardeşlerin gözyaşlarının hala dinmemiş olduğunu söyledi.

Kaya, şunları kaydetti:

"Hala Kahramanmaraş'ta acı devam ediyor. Ailelerin tek bir talebi var, 'Bizim çocuklarımızın eli taş dahi atmadı. Taş değil, kalem tutuyor bizim çocuklarımız eli. En güvenli olması gereken yerde, okulunda kamusal alanda katledildi. Biz onların isimlerinin yaşatılmasını istiyoruz' diyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında masum yavruların isimlerinin yaşatılmasını istiyorlar. Bir talepleri daha var; o da bu çocukların şehit sayılması. Evlatlarının şehit sayılmasını istiyorlar. Çünkü onlar kamusal alanda katledildiler. Buradan tekrar iktidara sesleniyoruz: Bu çocuklar şehit sayılsın ve isimleri Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda yaşasın. Biz sonuna kadar bunun destekçisiyiz."

Kaynak: ANKA