(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Instagram'a erişimin engellenmesi konusunda TBMM Dijital mecralar Komisyonu'na acil toplantı çağrısı yaptı. Emir, "Komisyon Başkanı Sayın Hüseyin Yayman ve Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş da üstüne düşen sorumluluğu almalı ve böylesine önemli bir konuda Meclisimizin bir an evvel devreye girmesi sağlanmalıdır" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a cuma sabahı itibariyle erişim yasağı getirdi. Konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Dijital mecralar Komisyonu'nun acilen toplanması gerektiğini belirtti. Emir'in paylaşımı şöyle:

"TBMM Dijital Mecralar Komisyonu acilen toplanarak Instagram platformunun kapatılmasını görüşmelidir. Komisyon üyesi arkadaşlarımız diğer partilerle de iletişim içinde çalışmalara başlamıştır. Komisyon Başkanı Sn. Hüseyin Yayman ve Meclis Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş da üstüne düşen sorumluluğu almalı ve böylesine önemli bir konuda Meclisimizin bir an evvel devreye girmesi sağlanmalıdır."