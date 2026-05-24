CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu

İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin teslim edilmesi için Ankara Emniyeti'ne ikinci kez başvurdu. Ankara Valiliği'nin emniyete tahliye talimatı vermesinin ardından polis ekipleri genel merkeze gelirken, partililer de giriş kapısının önüne koltuklar koydu.

TANAL HORTUMLA BEKLİYOR

Gergin bekleyiş sürerken yüksek bir noktaya çıkan Mahmut Tanal'ın, elinde hortumla su açarak içeri girecek olan ekiplere karşı mücadele etmek için hazırda beklediği görüldü.

BİNA İÇERİSİNE BARİKAT

Yaşanan arbede sonrası genel merkezin içerisinde yer alan bazı partililer, bina girişini barikatlarla kapatmaya başladı.