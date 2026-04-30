CHP Genel Merkezi'ne 1 Mayıs Afişi Asıldı... "Ya Onurlu Bir Yaşam ya Bu Kara Düzen"

CHP'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hazırlıkları sürüyor. İl örgütleri bayramı 81 ilde meydanlarda işçilerle birlikte kutlarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile birlikte Kadıköy'de olacak.

CHP Genel Merkez binası da bugün 1 Mayıs için hazırlandı. Binaya asılan dev pankartta "Ya onurlu bir yaşam mücadelesi ya bu kara düzen" ifadeleri yer aldı.

