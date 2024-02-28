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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yaşar Kemal'i Anma Mesajı Yayınladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ölümünün 9. Yılında yazar ve aydın Yaşar Kemal için anma mesajı yayınladı. Özel'in X hesabından paylaştığı mesajında, Yaşar Kemal'in eserlerinde yoksulların çaresizliğini ve mücadelesini anlattığına vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İnce Memed'den Yer Demir Gök Bakır'a tüm eserlerinde yoksulların çaresizliğini ve mücadelesini anlatan dev bir kalemi, Yaşar Kemal'i ölümünün 9'uncu yılında saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ölümünün 9. Yılında yazar ve aydın Yaşar Kemal için anma mesajı yayınladı. Özel'in X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"'Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın utancıdır' diyen; İnce Memed'den Yer Demir Gök Bakır'a tüm eserlerinde yoksulların çaresizliğini ve mücadelesini anlatan dev bir kalemi, Yaşar Kemal'i ölümünün 9'uncu yılında saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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