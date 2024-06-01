CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tansu Çiller'e başsağlığı diledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Özer Uçuran Çiller'in vefatı nedeniyle eski Başbakan Tansu Çiller'e başsağlığı diledi.
Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller geçirdiği kalp krizi nedeniyle bugün vefat etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Özer Uçuran Çiller'in vefatı nedeniyle eski Başbakan Tansu Çiller'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.