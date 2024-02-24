CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Yürütme Kurulu çalışma yemeğinde buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dünyada yükselen sağ popülizme karşı halkların, emekçilerin, yoksulların çıkarlarını gözetecek ortak politikalarda birbirimize güç vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı, İspanya'nın başkenti Madrid'de Sosyalist Enternasyonal Yürütme Kurulu çalışma yemeğine katıldı. Özel yemekte; Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Sosyalist Partisi Başkanı Olivier Faure, Belçika Sosyalist Partisi Başkanı Paul Magnette ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Hana Jalloul Muro görüştü.

CHP Genel Başkanı Özel, çalışma yemeğiyle ilgili X hesabından şu mesajı paylaştı:

"Madrid'de katıldığım Sosyalist Enternasyonal Yürütme Kurulu çalışma yemeğinde, Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldik. Ayrıca, Fransa Sosyalist Partisi Başkanı Olivier Faure, Belçika Sosyalist Partisi Başkanı Paul Magnette, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Hana Jalloul Muro ve kardeş partilerimizin liderleri ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Dünyada yükselen sağ popülizme karşı halkların, emekçilerin, yoksulların çıkarlarını gözetecek ortak politikalarda birbirimize güç vermeyi sürdüreceğiz."