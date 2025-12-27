Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Narlıdere Belediye Başkanı Uzun'un nikah törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Narlıdere Belediye Başkanı Uzun'un nikah törenine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ile iç mimar Berfin Gümüşboğa'nın nikah törenine katılarak çiftin mutluluğunu paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ile iç mimar Berfin Gümüşboğa'nın nikah törenine katıldı.

Balçova'daki bir otelde düzenlenen törende çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kıydı.

Nikah şahitliklerini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, CHP TBMM Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Ali Mahir Başarır, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Ulaş Karasu ve Gökan Zeybek, CHP Parti Meclisi üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç yaptı.

Nikahın ardından çifte evlilik cüzdanını veren Özel, Uzun ve Gümüşboğa'nın birbirine çok yakıştığını ifade ederek, mutluluklar diledi.

İzmir'de görev yapan belediye başkanlarının kente büyük bir özveriyle hizmet ettiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"İzmir'de 29 belediye başkanımız var. Hepsi birbirinden yakışıklı, güzel, çalışkan, iyi niyetli. Zaman zaman güçlüklerimiz oluyor ama İzmir'e, bu güzel kente gözleri gibi bakıyorlar. Bundan sonra da yaptıkları görevlerde olduğu gibi evlerine ve yuvalarına sahip çıkacaklarına gönülden inanıyoruz."

Tören, davetlilerin çifti tebrik etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
Esenyurt'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada

İstanbul'daki facia anbean kamerada
Sercan Yaşar, itirafçı olduğu iddialarını yalanladı

Ünlülerin torbacısı, günler sonra açıkladı! Tahliye nedeni başkaymış
Dünyada vakalar azalıyor, Türkiye'de ise HIV artıyor

Dünya genelinde vakalar azalırken Türkiye'deki tablo korkuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu

Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Cristiano Ronaldo şov yaptı, Al Nassr sezona 10'da 10'la başladı

Bu adamı kim durduracak? Arabistan tarihinde bir ilk
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam