CHP Lideri Özel'den Milas Mitingine Davet:  Bu Kara Düzeni Değiştirmek İçin Yarın Muğla'dayız

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşları yarın Muğla Milas'ta yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.

CHP, yarın saat 14.00'te Muğla'nın Milas ilçesinde miting düzenleyecek. Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bu iktidarın sorunları çözecek becerisi de liyakati de enerjisi de yoktur! Millet artık bu karanlığa razı değil. Aydınlığa birlikte yürüyeceğiz. Bu kara düzeni değiştirmek için yarın Muğla'dayız!" ifadesini kullandı.