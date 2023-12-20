CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KESK heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil'i kabul etti. Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil'i kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, KESK Eş Genel Başkanları Bozgeyik ve Yeşil ile KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşan heyetle parti genel merkezindeki makamında görüştü.

CHP Genel Başkanı Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer eşlik etti.