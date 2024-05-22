CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsveç Büyükelçisi Anna Malena Mard'ı Kabul Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsveç Büyükelçisi Anna Malena Mard'ı Genel Merkez'de kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de hazır bulundu.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Anna Malena Mard'ı, Genel Merkez'deki makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsveç Büyükelçisi Anna Malena Mard CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede CHP lideri Özel'e, Dışişleri Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.