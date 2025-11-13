CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink'in Ailesini Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2007 yılında katledilen gazeteci Hrant Dink'in ailesiyle bir araya geldi.

Özel, 2007 yılında katledilen gazeteci Hrant Dink'in ailesini, Hrant Dink Hafıza Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı.