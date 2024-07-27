CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları Genel Başkanının düğün törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in düğün törenine katıldı.

İstanbul'daki düğünde Gençosman Killik ile Özge Türkyılmaz'ın nikah şahitliğini yapan Özel, ailelerine de "hayırlı olsun" dileklerini iletti.