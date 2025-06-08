CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumunu Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunun Türkiye'de alanında uzman doktorlarca takip edildiğini belirtti.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinden birçok belediye başkanının Zeyrek ve ailesine destek verme amacıyla hastaneye geldiğini ya da telefonla iyi dileklerini ilettiğini aktardı.

Bu bayramın kendileri için buruk geçtiğini ifade eden Özel, "Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkan'ın mücadelesini hissediyor ve kalbimizin bir yanı da kasıldı kaldı öyle." dedi.

Zeyrek'in sağlık durumunun titizlikle takip edildiğini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Bilkent Üniversitesinin çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, önceki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanı'mızın bilgi verdiği şekliyle, Türkiye'de yoğun bakım alanında ve bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız, büyük bir dayanışma içinde bir WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar. Hastanemiz zaten çok uzun yıllardır deneyimli kadroların olduğu, bizim inandığımız, güvendiğimiz bir hastane. Teknik ekipman olarak da İzmir'den önemli takviyeler alındı. Çok nadir kullanılan cihazlar kullanılıyor. Onlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor. Bizim de iyi duygularla, olumlu düşünerek dua etmemiz gerekiyor."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Zeyrek'in yaşadığı kazanın ardından duygusal bir bayram yaşadıklarını belirterek, "Bayram yapamadık. Bugün de geldik, bilgi aldık. Sürekli bir şekilde zaten kontrol ediliyor. Biz kendisine şifa diliyoruz ve bol bol dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.