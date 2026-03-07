Haberler

Özgür Özel, Öğretmen Fatma Nur Çelik'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

(KONYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'in Konya'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karaman'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde, İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'in Konya'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Özel'e ziyaretinde Konya Milletvekili Barış Bektaş ve İl Başkanı Nejat Türktaş eşlik etti.

Kaynak: ANKA
