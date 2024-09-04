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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ressam Mehmet Güleryüz'e başsağlığı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ressam Mehmet Güleryüz'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim çağdaş sanatımızın önde gelen isimlerinden, ressam Mehmet Güleryüz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ressam Mehmet Güleryüz'ün vefatı dolayısıyla resmi X hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim çağdaş sanatımızın önde gelen isimlerinden, ressam Mehmet Güleryüz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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