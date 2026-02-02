Özgür Özel: "Tüm İslam Aleminin ve Yurttaşlarımızın Berat Kandili Mübarek Olsun"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin; ülkemizde adaletin, sofralarda bereketin, toplumda huzurun güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm İslam aleminin ve yurttaşlarımızın Berat Kandili mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berat Kandili dolayısıyla X hesabından paylaşım yaptı.

