Özgür Özel: "Tüm İslam Aleminin ve Yurttaşlarımızın Berat Kandili Mübarek Olsun"

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berat Kandili dolayısıyla yaptığı paylaşımda, adalet, bereket ve huzur diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin; ülkemizde adaletin, sofralarda bereketin, toplumda huzurun güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm İslam aleminin ve yurttaşlarımızın Berat Kandili mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berat Kandili dolayısıyla  X hesabından paylaşım yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
