CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ali Sirmen için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen'in vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Cumhuriyet gazetesinin duayen yazarı, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Ali Sirmen'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet gazetesine başsağlığı diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen için X hesabından taziye mesajı yayımladı. Özel'in mesajı şöyle:
"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Cumhuriyet gazetesinin duayen yazarı, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Ali Sirmen'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet gazetesine başsağlığı diliyorum."