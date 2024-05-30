CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ahmet Uğurlu için taziye mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim tiyatromuzun ve sinemamızın ödüllü ve başarılı ismi Ahmet Uğurlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu'nun vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim tiyatromuzun ve sinemamızın ödüllü ve başarılı ismi Ahmet Uğurlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."