CHP Genel Başkanı Özgür Özel Berat Kandili'ni kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı ve tüm İslam aleminin bu mübarek gününün huzur ve barış getirmesini diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, bu mübarek günün tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berat Kandili dolayısıyla X hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:
"Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, bu mübarek günün tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum."