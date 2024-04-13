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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi oturumuna katılacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) oturumuna katılmak üzere 17 Nisan'da Fransa'nın Strazburg kentine gidecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKPM Sosyalistler, Demokratlar Yeşiller Grubu (SOC) Genel Başkanı Frank Schwabe tarafından gelen davet üzerine, grubun bahar oturumuna katılacak. Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan oturum, 17 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek. Özel'in oturumda bir konuşma yapması bekleniyor. CHP Lideri Özel, program kapsamında ayrıca siyasilerle ikili temaslarda da bulunacak.

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Kaynak: ANKA / Güncel

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