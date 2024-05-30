CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Ahududu' isimli tiyatro oyununu izledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yönetmenliğini Nedim Saban'ın yaptığı "Ahududu" isimli tiyatro oyununu izledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Ankara MEB Şura Salonu'nda yönetmenliğini Saban'ın yaptığı "Ahududu" isimli tiyatro oyununu izledi, ardından oyuncuları tebrik ederek, çiçek takdim etti.