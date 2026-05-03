CHP Genel Başkanı Özel, Sırrı Süreyya Önder'i andı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i vefatının birinci yılında andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırrı Süreyya Önder'i aramızdan ayrılışının birinci yılında özlemle ve rahmetle anıyorum. Hayatı boyunca barıştan, kardeşlikten ve ortak bir gelecek umudundan vazgeçmedi. Türkiye'nin birliği, kardeşliği ve demokrasisi için verdiği mücadeleye şahidiz. Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız." ifadesini kullandı.