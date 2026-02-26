Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın ailesiyle telefonda görüştü

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Özel, kahraman pilotun şehadeti nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü paylaştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
