CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma açıldı-1

Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel hakkında bugün İstanbul'da düzenlenen miting sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel