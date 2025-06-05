CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma açıldı-1

CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma açıldı-1
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel hakkında bugün İstanbul'da düzenlenen miting sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel hakkında bugün İstanbul'da düzenlenen miting sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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