Kılıçdaroğlu: &quot;Vakıfbank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı Yürekten Kutluyorum&quot; - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Vakıfbank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı Yürekten Kutluyorum"

ANKA - Mahir Bağış - Güncel
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Kılıçdaroğlu: 'Vakıfbank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı Yürekten Kutluyorum'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Şampiyonu olan VakıfBank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı. Kılıçdaroğlu, “CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan VakıfBank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nı yürekten kutluyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Şampiyonu olan VakıfBank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Kılıçdaroğlu, "CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan VakıfBank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde şampiyon olan VakıfBank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan VakıfBank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyorum."

ANKA / Mahir Bağış - Güncel

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